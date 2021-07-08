В Беларуси выдан миллионный ключ электронной цифровой подписи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра электронных услуг, в честь этого события 8 июля в республиканском удостоверяющем центре НЦЭУ состоялось вручение памятного сертификата владельцу миллионного ключа электронной цифровой подписи - индивидуальному предпринимателю из Минска.

По словам директора НЦЭУ Романа Градусова, если в 2014 году электронные цифровые подписи были для граждан и бизнеса чем-то новым, то сегодня ЭЦП – это уже привычное явление.

«К тому моменту, когда мы издали миллионный сертификат электронной цифровой подписи, мы прошли большой путь. Сегодня бизнес очень активно использует ЭЦП, ведь она позволяет взаимодействовать с государством удаленно. А сейчас мы стоим на пороге новой эпохи, ведь ЭЦП будет присутствовать на ID-карте, которую планируют к выдаче с сентября 2021 года. На ID-карте будет размещено приложение электронной цифровой подписи, так что теперь у каждого белоруса ЭЦП всегда будет под рукой в прямом смысле. Таким образом, если сегодня в качестве носителей ЭЦП используются usb-носитель и sim-карта, то с сентября 2021 году у ЭЦП появится новый облик – в виде криптографического приложения ID-карты», - сказал он.

Развиваются и сами сервисы, касающиеся использования электронной цифровой подписи. К примеру, в прошлом году заработали сервисы по дистанционному продлению сертификата ЭЦП. Их суть в том, что владелец электронной цифровой подписи, срок действия которой скоро истекает, может продлить сертификат ЭЦП не выходя из дома или офиса. Удобство в том, что, используя онлайн-сервисы на portal.gov.by, можно ощутимо сэкономить время и сберечь здоровье, учитывая ковидные ограничения.

Заместитель директора по коммерческим вопросам НЦЭУ Наталия Кочина отметила, что механика получения электронных услуг по онлайн-продлению сертификата ЭЦП проста.

«Для граждан и индивидуальных предпринимателей создана уcлуга 6.0.00. Получив на e-mail уведомление, что срок действия сертификата ЭЦП истекает, клиенту достаточно зайти в личный кабинет на portal.gov.by, отправить файл запроса и оплатить услугу. Для юридических лиц получение сервиса по дистанционному изданию сертификата ЭЦП двухфакторное. Сперва работник организации входит в личный кабинет на portal.gov.by, выбирает электронную услугу 6.0.01 и создает файл запроса. Затем руководитель организации уже в своем личном кабинете на едином портале электронных услуг выбирает услугу 6.0.02, подтверждает запросы работников и оплачивает услугу через платежный сервис Assist, ЕРИП или клиент-банк», - сказала Наталия Кочина.

Сегодня владельцами ЭЦП в Беларуси являются как представители бизнеса, так и граждане. ЭЦП используется: для юридически значимой деловой переписки; при обмене электронными накладными; в интернет-банкинге; для наполнения информацией государственных баз данных; при подаче налоговых деклараций и отчетов в ФСЗН; для получения государственных услуг в электронном виде.

Так как ЭЦП будет присутствовать на ID-карте, именно она станет одним из способов входа в личный электронный кабинет на едином портале электронных услуг, где граждане и бизнес получают государственные услуги в цифре.

Сегодня на portal.gov.by сосредоточено 205 электронных сервисов (144 услуги и 61 административная процедура). Национальный центр электронных услуг постоянно работает над тем, чтобы расширить продуктовую линейку электронных сервисов.