В первом полугодии 2021 года на Минском моторном заводе (ММЗ) достигнут значительный прирост объема продаж спецтехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ММЗ, объем реализации продукции достиг 150% к показателю аналогичного периода прошлого года. На внутренний и внешние рынки реализовано более 170 единиц специализированной техники.

«Высокие результаты достигнуты за счет проведения гибкой ценовой политики, оперативности отгрузок, и создание привлекательных условий поставок потребителям. Отлично сработала и служба маркетинга, активизировав поиск новых покупателей, увеличив внимание к постоянным клиентам», - рассказали на предприятии.

Экспортные поставки спецтехники осуществлялись преимущественно в Россию через Торговый дом ММЗ в Ногинске и региональных дилеров в Москве и Московской области, Самаре, Пензе. В Беларуси значительную часть объема продаж составили отгрузки большой партии ДГУ мощностью 120 кВт для агропредприятий Брестской области. Тендерные торги также предприятий Беларуси также складывались удачно для продукции Минского моторного завода.

На этот год перед службой сбыта поставлена амбициозная задача – увеличить продажи спецтехники по сравнению с 2020 годом в два раза и реализовать более 500 единиц продукции.