Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко перед выездным заседанием президиума Совета министров.

Согласно проекту, Оршанскому району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые призваны стимулировать развитие во всех сферах деятельности.

"Сегодня предстоит комплексно рассмотреть, как сработала схема, как возможностями воспользовались на местах. Определенные результаты есть: 163 мероприятия реализованы за половину срока. На их финансирование направлено Br1,4 млрд - 80% от плана на 2018-2020 годы", - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

При этом он признал, что не все проекты реализуются в срок. На это влияют объективные и субъективные причины.

"Эффект от реализации программы развития, безусловно, есть. 82% из тех мероприятий, которые должны были быть выполнены за истекшие два года, осуществлены. По оставшимся 18% есть отставания, в основном в секторе промышленного комплекса и сельского хозяйства, - сказал он. - Мы обсудим каждый проект, чтобы найти проблемы и решить их".

По мнению главы правительства, отдельные мероприятия подпрограмм по промышленному и агропромышленному комплексу, а также лесному хозяйству вряд ли можно назвать успешными. В промышленности проекты финансово емкие, и не осваиваются в полном объеме средства. В АПК и лесном хозяйстве основные мероприятия идут с отставанием по срокам. В их числе инвестпроекты на "Оршаагропроммаше", мясоконсервном комбинате и Оршанском инструментальном заводе.

"Один проект (по организации производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов) на Оршанском инструментальном заводе выбился из сроков. Здесь много причин. Это не просто модернизация производства, закупка нового оборудования или нескольких станков. Это серьезный проект с компанией мирового уровня Walter по производству в Беларуси оборудования высокого качества. Больше времени потребовалось, чтобы достичь договоренности с немецким партнером, они долго оценивали, вступать ли в этот проект. Также коронавирус наложился, и сроки сдвинулись. Мы разобрались в этом вопросе с Министерством промышленности, руководством предприятия: есть уверенность, что на заводе уложатся в срок - 2023 год", - пояснил Роман Головченко.