Высокий сезон на рынке аренды белорусской столицы уже начался, но пока активность далека от уровня прошлых годов, за исключением продолжающегося роста числа свободных квартир.

Как пишет Realt.by, активность по поиску съемного жилья в Минске в июне ожидаемо выросла: по сравнению с маем количество поисковых запросов увеличилось на четверть. Однако по сравнению с прошлыми годами текущий уровень спроса едва ли можно назвать высоким для начала лета. Даже по сравнению с не самым показательным июнем 2020 года сейчас арендное жилье ищут как минимум на 5% реже.

Вместе с тем количество свободных для заселения квартир продолжает расти: за июнь их предложение увеличилось еще на 4%. В наибольшей мере выросло число 3-комнатных квартир — на 5%, в меньшей — «однушек» (+3,7% к маю).

Существенных изменений в ставках аренды, тем не менее, в июне не произошло.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $271 (снижение на 0,4%); 2-комнатные квартиры — $334 (снижение на 0,3%); 3-комнатные квартиры — $419 (снижение на 0,2%).

Цены аренды 1-комнатных квартир практически не изменились за последние 12 месяцев. В то же время аренда 2- и 3-комнатные квартир по сравнению с июнем 2020 года стала дешевле на 3% и 4% соответственно.

В июне инвестиционная привлекательность аренды подросла на 0,04 процентных пункта. В то же время за счет отдельных банков выросла и максимальная доходность валютных вкладов.