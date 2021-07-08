В июне этого года в судебном порядке расторгнут договор купли-продажи недвижимого имущества в Лельчицком районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, лот из 13 зданий был реализован на аукционе в ноябре 2008 года.

«Недвижимость приобреталась по начальной цене, равной одной базовой величине, поэтому покупатель принимал на себя ряд обязательств. Речь о вводе объектов в эксплуатацию, осуществлении там предпринимательской деятельности и создании рабочих мест. На протяжении нескольких лет покупатель не выполнял обязательные условия договора купли-продажи. В 2015 году экономический суд Гомельской области в отношении покупателя возбудил производство по делу о банкротстве. Это подтвердило невозможность выполнения покупателем обязательств», – рассказали в комитете «Гомельоблимущество».

Документом была предусмотрена и ответственность за неисполнение обязательств, в частности расторжение договора и штраф.

Покупатель имущества находится в процедуре банкротства, поэтому продавец недвижимости предложил антикризисному управляющему добровольно расторгнуть договор купли-продажи и включить сумму штрафа, которая составила свыше Br5,5 тыс., в реестр требований кредиторов. Предложение было принято, и продавец имущества заявил в суд требование только о расторжении договора купли-продажи. В июне 2021 года экономическим судом Гомельской области этот документ был расторгнут.

«Таким образом, процедура ликвидации не освобождает покупателя имущества от ответственности за невыполнение взятых на себя по договору обязательств, и, как следствие, договор купли-продажи с недобросовестным покупателем расторгается, взыскиваются и штрафные санкции», – резюмировали в комитете.