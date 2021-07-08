За январь-май 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 11,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, за рубеж поставлено товаров на сумму около 2,5 млрд долларов США.

Белорусское продовольствие в январе-мае поставлялось в 93 страны мира.

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 6,2%, в страны Азии и Океании – на 58,5%, ЕС – на 45,7%, Америки и Карибского бассейна – на 85,7%, страны Африки – на 25,0%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 52,6%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 53,3%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 9,4%, говядины – на 8,3%, колбасных изделий – на 33,6%, рыбы и рыбной продукции – на 23,2%, яйца – на 45,0%, картофеля – на 11,9 %, масла рапсового – на 83,0%.