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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В РАМКАХ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2019 ГОДА ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧЕНА ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕЛЬХОЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ - БЕЛСТАТ


17:50 08.07.2021

В Беларуси в рамках переписи населения 2019 года впервые получена полная информация о сельскохозяйственной деятельности населения, сообщает Национальный статкомитет.

По данным переписи, в пользовании граждан находилось 2253,1 тыс. земельных участков общей площадью 359,7 тыс. гектаров.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур составляла 283,8 тыс. гектаров, или почти 80% от общей площади земельных участков.

Значительное место в сельскохозяйственной деятельности населения занимало выращивание плодово-ягодных насаждений и кустарников.

По данным переписи населения, яблоня являлась наиболее распространенным видом плодовых культур (выращивалась на 89% всех земельных участков). Менее распространенными деревьями и кустарниками можно назвать облепиху, боярышник, голубику высокорослую и др.

При этом 404,6 тыс. домохозяйств содержали сельскохозяйственных животных.

Следует отметить, что до 2019 года оценка сельскохозяйственной деятельности в стране осуществлялась на основании данных сплошного учета (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства) и выборочного обследования личных подсобных хозяйств граждан, постоянно проживающих в сельской местности.

«Полученные данные позволят оценить вклад населения в обеспечение продовольственной безопасности страны, станут основой для разработки и реализации государственных программ, направленных на поддержку личных подсобных хозяйств, развитие сельских регионов, а также будут использованы для проведения различных выборочных обследований и единовременного учета в сельском хозяйстве», - отметили в Белстате.
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