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ЭКОНОМИКА РБ


ОТКАЗ УКРАИНЫ ОТ ИМПОРТА БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ - МИНЭНЕРГО


17:23 08.07.2021

Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

По информации ведомства, объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.

«Решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», - говорится в комментарии ведомства.
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