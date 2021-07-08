|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТКАЗ УКРАИНЫ ОТ ИМПОРТА БЕЛОРУССКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РАБОТУ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ - МИНЭНЕРГО
17:23 08.07.2021
Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
По информации ведомства, объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.
«Решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», - говорится в комментарии ведомства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.07.2021
Курсы в банках
на 08.07.2021
Конвертация в банках
на 08.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте