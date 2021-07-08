Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

По информации ведомства, объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в прошлом и этом году были небольшими. Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.

«Решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов», - говорится в комментарии ведомства.