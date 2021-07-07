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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА В ВИТЕБСКЕ ПРОДАНА С 28-Й ПОПЫТКИ
16:23 08.07.2021
С 28-й попытки продана производственная база в Витебске (ул. Шумилинская, 5). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, ее безуспешно пытались продать с 2015 года: 7 раз она выставлялась со снижением цены на 20%, 4 раза со снижением на 50%, 8 раз со снижением на 80%.
Ранее база принадлежала ЖРЭТу Железнодорожного района. В ее состав входит административное здание площадью 138 м кв., склад площадью 297 м кв. и санкабина площадью 4 м кв.
На объявленный 7 июля аукцион со снижением цены на 80% нашелся один покупатель – житель Витебска, которому она и была продана за 41 379 рублей.
Этот аукцион стал уже 58-м результативным в текущем году. По-прежнему наибольшим спросом пользуются объекты, выставляемые за базовую величину – таких аукционов было 34.
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