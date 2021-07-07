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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ ДОБИЛИСЬ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ
15:05 08.07.2021
Специалисты управления энергетики Центрального аппарата Белоруснефти и НГДУ «Речицанефть» добились надежности и качества электроснабжения объектов нефтедобычи.
Как пишет портал neft.by, они предложили использовать пункты автоматического регулирования напряжения – ПАРН.
Сейчас на объектах нефтедобычи первого промысла НГДУ «Речицанефть» в опытной эксплуатации находятся 4 ПАРНа. Их основная функция – автоматическое поддержание уровня напряжения в заданных пределах (повышение, понижение) при прямом или обратном направлении потока мощности.
ПАРНы в «Белоруснефти» используются впервые. Оборудование соответствует СТП 09100.17001.069-2019 по новой технике и прогрессивным технологиям компании.
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