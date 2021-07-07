Специалисты управления энергетики Центрального аппарата Белоруснефти и НГДУ «Речицанефть» добились надежности и качества электроснабжения объектов нефтедобычи.

Как пишет портал neft.by, они предложили использовать пункты автоматического регулирования напряжения – ПАРН.

Сейчас на объектах нефтедобычи первого промысла НГДУ «Речицанефть» в опытной эксплуатации находятся 4 ПАРНа. Их основная функция – автоматическое поддержание уровня напряжения в заданных пределах (повышение, понижение) при прямом или обратном направлении потока мощности.

ПАРНы в «Белоруснефти» используются впервые. Оборудование соответствует СТП 09100.17001.069-2019 по новой технике и прогрессивным технологиям компании.