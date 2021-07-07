В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) появится возможность расчетов в китайских юанях (CNY).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, новая опция будет введена для следующих операций: расчеты по биржевым договорам, оплата биржевого сбора, перечисление задатка (пока только в BYN, RUB, EUR и USD).

«Добавление новой валюты обусловлено значительно возросшим количеством сделок, совершаемых китайскими компаниями на биржевых торгах, и позволит упростить финансовую сторону биржевой деятельности для участников из Китая», - пояснили в пресс-службе.

С точки зрения развития трансграничной биржевой торговли рынок Китая сегодня один из наиболее перспективных. На бирже аккредитовано 45 китайских компаний, более половины из них регулярно участвуют в торгах. Кроме того, раз в две недели проводятся специальные торговые сессии по реализации пиломатериалов в КНР.

Все это в комплексе способствует динамичному росту товарооборота с Китаем. По итогам полугодия он достиг 25,6 млн USD, при том что за весь 2020 г. этот показатель составил 13,4 млн USD.

«Поэтому в целях дальнейшего повышения привлекательности биржевой площадки для китайских клиентов БУТБ приняла решение о предоставлении им возможности производить все необходимые расчеты в CNY. Это не только упростит финансовые транзакции, но и снимет возможные валютные риски. Таким образом, биржа сделала очередной шаг навстречу китайским участникам торгов», - отметили в БУТБ.