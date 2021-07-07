Партию итальянских виниловых обоев стоимостью около $58 тыс. намеревались незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза.

Как сообщии ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, грузовик с товаром следовал из Литвы через пункт пропуска «Котловка».

К таможенному контролю водитель фуры представил документы, согласно которым стоимость перевозимых обоев составляла $14,5 тыс. Между тем реальная стоимость обоев более чем в четыре раза превышала заявленную и составляла около 58 тыс. долларов США.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

Неделей ранее аналогичное нарушение выявлено также на белорусско-литовской границе: тогда обои и ламинат следовали из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» по заниженной в три раза стоимости.