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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ ПОПЫТКУ ВВОЗА ИТАЛЬЯНСКИХ ОБОЕВ НА $58 ТЫС.
14:16 08.07.2021
Партию итальянских виниловых обоев стоимостью около $58 тыс. намеревались незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщии ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, грузовик с товаром следовал из Литвы через пункт пропуска «Котловка».
К таможенному контролю водитель фуры представил документы, согласно которым стоимость перевозимых обоев составляла $14,5 тыс. Между тем реальная стоимость обоев более чем в четыре раза превышала заявленную и составляла около 58 тыс. долларов США.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Неделей ранее аналогичное нарушение выявлено также на белорусско-литовской границе: тогда обои и ламинат следовали из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог» по заниженной в три раза стоимости.
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