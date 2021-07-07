ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕНО 1035 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ


14:05 08.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2021 года выросло до 424,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 424 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 417 тыс. 585 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1173 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3225 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1035 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 292 теста. Всего в стране проведено 6 млн 923 тыс. 772 теста.

По данным Минздрава, 1,03 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 681,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.07.2021
валюта курс
EUR 3.0223
USD 2.5552
RUB 3.4495
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0223 +0.0188
USD 2.5552 +0.0212
RUB 3.4495 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0580 3.0660
USD 2.5870 2.5930
RUB 3.4420 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 08.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1850
EUR/RUB 88.6000 89.0500
USD/RUB 75.0000 75.3800
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте