Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 8 июля 2021 года выросло до 424,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 424 тыс. 554 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 417 тыс. 585 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1173 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3225 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1035 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 292 теста. Всего в стране проведено 6 млн 923 тыс. 772 теста.

По данным Минздрава, 1,03 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 681,4 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.