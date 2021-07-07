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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛАР» ВОШЕЛ В ТОП-12 РАЗРАБОТОК БЕЛОРУССКОГО ВПК ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
13:52 08.07.2021
В Госкомвоенпроме определили ТОП-12 разработок последних лет, в который вошел мобильный комплекс «ВОЛАР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, богатый опыт белорусских разработчиков в создании эффективных средств радиомониторинга позволил создать мобильный комплекс радиопеленгования ВЧ диапазона «ВОЛАР», который в ноябре 2020 года после успешно завершенных государственных испытаний был принят на вооружение белорусской армии.
Изделие стало продуктом кооперации трех предприятий — ОАО «ВОЛАТАВТО» (головной разработчик), ООО «Актуальные решения безопасности», ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» и разработано в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.
В состав изделия входят мобильная быстроразвертываемая платформа, система пеленгования источников радиоизлучений в диапазоне 1,5-30 МГц, а также комплекс средств связи.
«ВОЛАР» базируется на доработанном шасси повышенной проходимости МАЗ 631705-364-000Р5 с колесной формулой 6 × 6. Входящий в состав платформы аппаратный модуль длиной 4,9 м обеспечивает размещение аппаратуры, трех автоматизированных рабочих и двух спальных мест. Он оборудован полным комплектом средств жизнеобеспечения боевого расчета: освещения, обогрева, вентиляции и кондиционирования.
За счет высокой степени автоматизации время развертывания платформы расчетом из трех человек не превышает 10 минут, а комплекса в целом — не более 80 минут.
Платформа с системой автоматического развертывания и горизонтирования обеспечивает комплексу высокую мобильность и устойчивость при скорости ветра до 20 м/с и предельном угле наклона рабочей площадки в 3 градуса. Развертывание платформы производится с помощью пульта дистанционного управления.
В составе комплекса «ВОЛАР» средства радиосвязи (КВ, УКВ), средства радиорелейной связи, средства спутниковой связи, средства проводной связи.
На телескопической мачте высотой 24 м размещаются антенны радиорелейной и УКВ-радиосвязи.
Объектами радиомониторинга для комплекса «ВОЛАР» являются источники радиоизлучений ВЧ-диапазона воздушного, наземного и морского базирования, находящиеся на удалении от комплекса до трех тысяч километров.
Принимаемые сигналы источников радиоизлучений, в том числе и с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, обрабатываются аппаратурой приема, обработки, вычисления и хранения информации в полосе одновременного обзора 28,5 МГц.
Инструментальная среднеквадратическая ошибка пеленгования составляет 1-3 градуса в зависимости от поддиапазона частот.
Добытые данные оперативно доводятся до вышестоящих пунктов управления и способствуют быстрейшему вскрытию группировки противника и его замыслов.
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