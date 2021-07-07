За январь-июнь 2021 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 876,5 млн рублей.

Как сообщили ЭЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, темп роста в сопоставимых ценах составил 108,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога с физических лиц (42,6%), налога на прибыль (11,7%), акцизов (7,1%), налога на недвижимость с организаций (5,7%), налога на добавленную стоимость (4,6%), налога при упрощенной системе налогообложения (4,6%).