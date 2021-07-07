Местная система сбора и утилизации электронных отходов заработала в Солигорском районе. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Представительстве ООН в Беларуси.

Разработанный в рамках экологической инициативы, при поддержке ПРООН, Минприроды и финансировании со стороны Европейского союза, механизм утилизации ОЭЭО предлагает три способа для их сбора у населения.

Первый – самостоятельно принести отработанные батарейки, лампочки, мелко и крупногабаритную технику в стационарный пункт сбора ОЭЭО.

Второй – вызвать передвижной заготовительный пункт. Способ удобен, если у человека нет возможности привезти старую и поломанную технику в приемный пункт самостоятельно. В таком случае за ней может бесплатно приехать и забрать специальный автомобиль – передвижной заготовительный пункт. Этот способ особенно подходит для жителей удаленных районов, пожилых людей и людей с инвалидностью.

Третий способ – воспользоваться сетью специализированных контейнеров в публичных местах. Контейнеры специально предназначены для сбора отработанных батареек и лампочек. Они герметичны и не допускают утечки ядовитых жидкостей и испарений в окружающую среду.

Помимо экологической выгоды, сбор и переработка электронных отходов несет существенную экономическую прибыль. ОЭЭО содержат драгоценные металлы, такие как золото, серебро, медь, платину и палладий.

По словам специалистов ОАО «Бел ВТИ», переработка собранных ОЭЭО в Солигорске и районе позволит получать до одного килограмма драгоценных металлов в золотом эквиваленте в год, с последующей передачей в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Беларуси.

Во всех трех способах дальнейшую транспортировку и экологически безопасную переработку собранных отходов обеспечивает партнер инициативы – ОАО «Бел ВТИ». Для обеспечения бесперебойной работы этой системы, в компании-перевозчике были созданы четыре новых рабочих места.

Эффективность работы системы подтверждают первые цифры: если в первом квартале 2020 года в Солигорске и районе было собрано 54 тонны ОЭЭО, то в первом квартале 2021 года, когда система сбора еще только начала свою работу, эта цифра уже составила 65 тонн отходов.

Первое время работы системы также помогло выявить определенные риски для ее дальнейшей успешности. Слабая информированность местного населения о раздельном сборе опасных отходов могут стать сдерживающим фактором для развития системы.

“Нашей целью было не только создать условия для сбора отходов электронного и электрического оборудования в районе, но также и провести большую информационную работу среди населения, особенно среди детей и молодежи, - рассказала Светлана Шоцкая, руководительница экологической инициативы «Создание системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на территории Солигорского района Минской области». - Для них мы организовывали различные конкурсы, а в связи с пандемией активно использовали дистанционные платформы обучения».

Для того, чтобы система заработала в полную силу, при условии регулярной информационной работы, в среднем нужно три года. Предполагается, что опыт Солигорского района также может быть использован в других регионах.

Экологическая инициатива «Создание системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на территории Солигорского района Минской области» реализована белорусским общественным объединением «Экологическая инициатива».

Экологическая инициатива реализована в рамках проекта «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.