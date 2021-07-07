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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН В ГОМЕЛЕ УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
12:05 08.07.2021
Депутаты Гомельского городского совета депутатов решением № 229 от 16 июня 2021 г. установили дополнительные меры социальной поддержки социально уязвимым категориям граждан.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим 3 или 4 степень утраты здоровья, инвалидам-колясочникам, инвалидам Великой Отечественной войны, зарегистрированным в Гомеле, теперь один раз в неделю бесплатно предоставляется «социальное такси».
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств теперь могут рассчитывать на ремонт принадлежащих им жилых помещений.
Ветеранам Великой Отечественной войны, неработающим одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II группы теперь положен ремонт или замена печного, газового оборудования, электропроводки, установка (замена) автономных пожарных извещателей (АПИ), из расчета один АПИ на каждую жилую комнату в принадлежащих им жилых помещениях.
Расходы на финансирование мер дополнительной социальной поддержки предусмотрены за счет средств городского бюджета.
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