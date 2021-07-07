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ЭКОНОМИКА РБ
РАБОТНИКИ БРЕСТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЖД ПОХИТИЛИ 160 ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
11:20 08.07.2021
Прокуратура Брестской области направила в суд Березовского района уголовное дело в отношении 8 работников Брестского отделения Белорусской железной дороги за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, создав организованную группу, с 2015 по 2020 год они похитили с пункта заправки станции Береза-Картузская 160 тонн дизтоплива на общую сумму около 245 тыс. рублей.
Установлено, что обвиняемые вывозили дизельное топливо с территории предприятия в рабочее время на служебном автомобиле, а затем продавали.
В ходе расследования дела участники группы добровольно возместили причиненный ущерб в размере 15 тыс. рублей.
После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре области пришли к выводу о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией действий обвиняемых по ч.4 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а также избранными мерами пресечения.
К слову, прокуратура области санкционировала организатору группы заключение под стражу, трем участникам - домашний арест, в отношении остальных следователь применил подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело расследовало управление Следственного комитета по Брестской области.
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