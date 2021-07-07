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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БЕЛАРУСИ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ КРУПНЫМ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯМ


10:57 08.07.2021

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность участия в индивидуальных прямых переговорах о поставках продукции крупным промышленным предприятиям.

Соответствующий пилотный проект проведения контактно-кооперационных бирж онлайн реализует Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей на базе предприятий Министерства промышленности, концернов «Беллесбумпром», «Белнефтехим» и «Беллегпром», министерств энергетики, архитектуры и строительства.

Третья контактно-кооперационная биржа состоится 30 июля 2021 г. (на базе предприятий концерна «Белнефтехим»), в рамках которой состоятся прямые онлайн переговоры с ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение Белоруснефть».

Для участия необходимо до 26 июля 2021 г. заполнить заявку по ссылке.

С перечнем продукции, закупаемой по импорту и рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси, можно ознакомиться здесь.
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