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ЭКОНОМИКА РБ


С 10 ИЮЛЯ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ВЪЕЗДА ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ В РОССИЮ - БЖД


10:21 08.07.2021

С 10 июля 2021 года граждане Беларуси смогут въехать на поезде в Российскую Федерацию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19».

«…с 10 июля 2021 года гражданам государств-членов Евразийского экономического союза (в том числе Беларуси) при пересечении государственной границы Российской Федерации необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», - говорится в сообщении Белорусской железной дороги.

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» разработано Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития для безопасного передвижения граждан стран — членов ЕАЭС. В приложение загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях, определенных национальными уполномоченными органами.
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