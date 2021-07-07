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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АРЛАЙТ И К» УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В СЭЗ «БРЕСТ»


10:10 08.07.2021

Резидент СЭЗ «Брест» - ООО «Арлайт и К» увеличивает производственные мощности.

Как сообщает сайт СЭЗ, недавно состоялся запуск новой линии по производству линейных светильников, которая была смонтирована в построенном в 2021 году производственном корпусе общей площадью 2300 м².

Директор «Арлайт и К» Александр Костюкович отметил, что совсем недавно на заводе работало всего 28 человек, а сегодня профессиональный коллектив состоит из 198 сотрудников. Новая линия значительно увеличит мощности завода и позволит выпускать до трёх тысяч линейных светильников и до 350 км светодиодной ленты в месяц.

ООО «Арлайт и К» являет собой пример успешного бизнеса на площадке СЭЗ «Брест». Предприятие было зарегистрировано в СЭЗ в ноябре 2015 года. Своей главной целью новый резидент определил изготовление широкого спектра светодиодов, на основе которых может производиться разнообразная светодиодная продукция: ленты, модули, светильники, прожектора, лампы, осветительные приборы.

Уже в сентябре 2017 года на территории СЭЗ «Брест» было построено высокотехнологичное производство, отвечающее самым высоким стандартам. Объем инвестиций превысил 2 млн долларов США. Производственные площади, оборудованные системой поддержания микроклимата, составили на тот момент 1700 м². На предприятии налажено производство светодиодов, на основе которых изготавливаются светодиодные ленты и световые приборы под брендами Arlight и LichtAR.

Светодиодная продукция завода используется для внутреннего освещения офисных зданий и производственных помещений, декоративного оформления квартир, домов и общественных заведений, наружного и других видов освещения. Высокий уровень автоматизации, современные технологии и профессиональная команда специалистов являются залогом успешного развития предприятия. С увеличением объемов производства создается все больше рабочих мест.

Продукция предприятия пользуется высоким спросом на внутреннем рынке и за пределами Беларуси. «Арлайт и К» планомерно наращивает объемы экспорта. В прошлом году зарубежным партнерам было поставлено продукции на 3,7 млн долларов США. Предприятие продолжает поступательное движение вперед, постоянно наращивает объемы производства.
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