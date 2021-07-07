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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДДЕРЖАЛА ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
09:34 08.07.2021
Генпрокуратура Беларуси поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По версии властей, «экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико получил в качестве взяток около 16,4 млн рублей, 5 млн евро и 7,5 млн долларов».
«Приговором Верховного суда Республики Беларусь обвиняемые осуждены по всем статьям обвинения. По предложению гособвинителя с В. Бабарико в доход государства взыскано свыше 47,7 млн рублей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Приговор суда вступил в законную силу.
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