ЭКОНОМИКА РБ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПОДДЕРЖАЛА ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ БЕЛГАЗПРОМБАНКА

09:34 08.07.2021 Генпрокуратура Беларуси поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом говорится в сообщении ведомства. По версии властей, «экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико получил в качестве взяток около 16,4 млн рублей, 5 млн евро и 7,5 млн долларов». «Приговором Верховного суда Республики Беларусь обвиняемые осуждены по всем статьям обвинения. По предложению гособвинителя с В. Бабарико в доход государства взыскано свыше 47,7 млн рублей», - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Приговор суда вступил в законную силу.