ЭКОНОМИКА РБ

КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» И ТОРГОВАЯ СЕТЬ «САНТА» ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:27 08.07.2021 Председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен и директор ООО «Санта Ритейл» Александр Чуйко подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2021 году. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, подписание документа состоялось 6 июля в Бресте. Сегодня на территории Беларуси работает более 200 магазинов «Санта».