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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» И ТОРГОВАЯ СЕТЬ «САНТА» ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:27 08.07.2021
Председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен и директор ООО «Санта Ритейл» Александр Чуйко подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, подписание документа состоялось 6 июля в Бресте.
Сегодня на территории Беларуси работает более 200 магазинов «Санта».
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