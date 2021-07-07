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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОДАЖИ СЕМЯН И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА


17:41 07.07.2021

С начала года общая сумма сделок по закупке семян и средств защиты растений в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) достигла 102,7 млн BYN.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это в 3,4 раза больше, чем в 1-м полугодии 2020 г.

В сегменте семян самыми востребованными позициями были семена озимого рапса и тритикале, а в сегменте средств защиты растений - гербициды и фунгициды. При этом использование биржевого механизма позволило нивелировать рост цен на данную продукцию, несмотря на повышенный спрос в период посевного сезона.

«Среднее снижение цены в ходе торгов составляет порядка 15-17%, что с запасом перекрывает сезонное подорожание семенного материала и средств защиты растений. Удерживать цены на приемлемом уровне получается за счет высокой концентрации продавцов. В каждой торговой сессии участвуют 60-70 компаний-поставщиков, а в разгар посевного сезона - около 100. Учитывая такой объем предложения, все заявки на покупку, как правило, удовлетворяются, а количество сделок варьируется от 350 до 700 в зависимости от уровня спроса», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Специалисты пояснили, что возможность оперативно произвести закупку по более низкой цене, чем на внебиржевом рынке, способствует приходу на биржевую площадку новых компаний, в то время как уже действующие участники расширяют применение биржевой схемы. Например, на последних торгах крупная компания, которая ранее всегда выступала в роли продавца, впервые заключила сделку на покупку.

Регулярные биржевые торги семенами для посева и средствами защиты растений проводятся на БУТБ с декабря 2019 г. В 2020 г. сумма сделок с данной продукцией составила 53,7 млн BYN.
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