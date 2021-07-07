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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ ПРОХОДИТ РЕГИСТРАЦИЯ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЦТ В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ


17:10 07.07.2021

В БГУ (пр-т Независимости, 4. Главный корпус) проходит регистрация абитуриентов для участия в Централизованном тестировании в резервные дни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, зарегистрироваться можно по следующему графику: 7 июля (среда), 8 июля (четверг) – с 9.00 до 19.00 и 9 июля (пятница) – с 9.00 до 18.00.

Централизованное тестирование в резервные дни будет проводиться 14, 16 и 18 июля в Минской области только в БГУ (начало в 11.00).
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