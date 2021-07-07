Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) 8 июля 2021 г. проводит бесплатный онлайн-семинара по вопросам интеллектуальной собственности для белорусских экспортеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, специалисты УП «Белпатентсервис» БелТПП, имея многолетний опыт охраны товарных знаков и других объектов права промышленной собственности в Беларуси и за рубежом, выявили ряд типичных ошибок и заблуждений белорусских экспортеров в области интеллектуальной собственности. Семинар будет посвящен разбору таких ситуаций.

Семинар пройдет с 15.00 до 16.00 на платформе ZOOM. Зайти на семинар можно по ссылке или на сайте УП «Белпатентсервис».