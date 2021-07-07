|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТПП ПРОВОДИТ 8 ИЮЛЯ ОНЛАЙН-СЕМИНАР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ
16:14 07.07.2021
Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП) 8 июля 2021 г. проводит бесплатный онлайн-семинара по вопросам интеллектуальной собственности для белорусских экспортеров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, специалисты УП «Белпатентсервис» БелТПП, имея многолетний опыт охраны товарных знаков и других объектов права промышленной собственности в Беларуси и за рубежом, выявили ряд типичных ошибок и заблуждений белорусских экспортеров в области интеллектуальной собственности. Семинар будет посвящен разбору таких ситуаций.
Семинар пройдет с 15.00 до 16.00 на платформе ZOOM. Зайти на семинар можно по ссылке или на сайте УП «Белпатентсервис».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.07.2021
Курсы в банках
на 07.07.2021
Конвертация в банках
на 07.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте