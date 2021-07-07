Столичные районы Новая Боровая и Зеленая гавань присоединились к мировой сети контроля качества воздуха. Теперь его состояние в режиме реального времени отслеживают специальные датчики. Через интернет можно узнать, когда лучше всего выйти на улицу подышать свежим воздухом или совершить прогулку с ребенком, рассказали представители застройщика «А-100 Девелопмент» и управляющей компании «А-100 Комфорт».

Глобальный проект реализует польская компания Airly и ПРООН, а в Беларуси им помогает резидент ПВТ — компания «Видалинк». Мировая сеть насчитывает более 4000 датчиков на всех континентах, за исключением Антарктиды. В Минске сенсоры используют для оценки концентрации газов, измерений температуры, влажности воздуха, скорости и направления ветра. Данные получают в режиме реального времени, а потом сохраняют для сравнений, анализа и прогноза изменений.

В начале этого года в Минске были установлены 3 группы сенсоров, измеряющих качество наружного воздуха. Такие данные собирают в районе Новая Боровая, квартале Зеленая гавань и микрорайоне Степянка. Жители могут бесплатно пользоваться картой и приложением Airly, чтобы отслеживать ситуацию за окном. Новая Боровая уже охвачена сенсорами на 60%, Зеленая гавань — на 50%. Данные каждого датчика актуальны в радиусе 1 километра.

Система показывает содержание диоксида азота, который опасен для человека в больших дозах. Датчики фиксируют всплеск его содержания над столицей раз в неделю. Также можно увидеть концентрацию твердых частиц пыли и пыльцы размером 1, 2.5 и 10 микрон, что важно для аллергиков и людей с проблемами легких. Из интересного — уровень озона в городе.

«Датчики помогают контролировать качество воздуха в Новой Боровой и Зеленой гавани. Система мониторинга работает в режиме реального времени, это позволяет жителям следить за ситуацией и быть уверенными, что они живут в экологически чистом месте. Кроме того, теперь можно управлять ситуацией и оповестить людей, если произойдет скачок загрязнения, связанный с погодными условиями или выбросом каких-то веществ. Также теперь можно посмотреть, что воздух особенно чистый, и уверенно пойти на прогулку с ребенком. Для нас это часть заботы о жителях наших районов», - отметила директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

«Датчики установлены на уровне первых этажей, чтобы сканировать слои воздуха, которые непосредственно вдыхают жители, проходя по улице, или играя с детьми во дворе», - дополнила заместитель директора по эксплуатации управляющей компании «А-100 Комфорт» Трофимова Надежда.

Измерение показало: воздух в Новой Боровой и Зеленой гавани примерно вдвое чище, чем в границах города. Тяжелая пыль, вызывающая аллергию, сюда практически не добирается. Это связано с тем, что кварталы расположены в отдалении от дороги и рядом нет производств. Хуже обстоят дела в Степянке, которая граничит с промышленным сектором.

Специалисты также выяснили, когда на улице дышится лучше и хуже всего. Так, воздух больше всего загрязнен в будние дни — в утренние и вечерние часы пик. Причина очевидна — интенсивное движение автомобилей. Чище всего городской воздух будет в районе обеда. Самые «чистые» дни недели — четверг и воскресенье.

В целом Минск — город с достаточно чистым воздухом в сравнении с другими столицами. Это отчасти связано с тем, что при отоплении домов у нас не используется уголь, как это делают, например, в Варшаве, Кракове. В то же время подтверждается и народное наблюдение: чем ближе к заводам и крупным магистралям, тем воздух хуже.

Сейчас в Минске установлено 18 сенсоров, и еще по 2 в каждом областном центре. Как правило, в мире это частная инициатива, поскольку государства больше контролируют производства и экологическую ситуацию вокруг них. Пилотный проект ПРООН продолжит свою работу. В дальнейшем планируется создать сенсорную сеть Минска и покрыть данными целые жилые районы.