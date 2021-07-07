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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПЛАНИРУЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
15:07 07.07.2021
Специалисты филиала «Минскэнергоспецремонт» РУП «Минскэнерго» приступили к реконструкции здания общежития для работников предприятия в Минске (улица Тухачевского, 26) с возведением пристройки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», здание общежития 1960 года постройки и уже нуждалось в ремонте.
Новый план реконструкции включает пристройку к торцам существующего здания на всю его высоту. Основная задача – увеличение жилой площади, где проживает 121 человек.
Специалисты поменяют планировку здания, проведут внутренние и наружные работы, установят пассажирский лифт. Здание получит новую кровлю, водосточную систему, окна и двери.
Кроме того, планируется выполнить работы по замене тепловых сетей, сетей связи, электроснабжения и наружного освещения, наружного водопровода и канализации.
На данный момент на объекте ведутся подготовительные работы.
В филиале подчеркивают, что при реконструкции объекта будут применяться современные материалы и технологии, соответствующие требованиям санитарных, пожарных и экологических норм. А территория, прилегающая к зданию общежития, будет благоустроена детской площадкой и парковкой на 20 машино-мест.
Кроме того, проектом также предусмотрен комплекс мероприятий, позволяющий людям с ограниченными возможностями беспрепятственно пользоваться инфраструктурой здания общежития.
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