18-24 июля 2021 года государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси» проводит Молодежную летнюю школу по лесной фитоценологии SYLVAN-2021 на территории Национального парка «Беловежская Пуща» на базе эколого-просветительского центра в д. Войтов Мост (Свислочский р-н Гродненская область).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель проведения летней школы – ознакомление студентов и магистрантов биологических и лесохозяйственных специальностей с различными методами исследования лесных экосистем, обмен опытом ведущих специалистов в области лесной фитоценологии и дендрохронологии с молодыми учеными, расширение связей между Национальной академией наук и ВУЗами Беларуси.

Программа летней школы предусматривает проведение участниками полевых и камеральных исследований под руководством специалистов, представление результатов исследований и доклады ведущих ученых по направлениям: структура и динамика древостоев; дендрохронология; общая лесная геоботаника; геоботаническое профилирование; структура и биоразнообразие мертвой древесины.

Результатом работы летней школы должны стать: повышение мотивации студентов и магистрантов на занятие научной деятельностью; обмен опытом ведущих учёных в области лесной фитоценологии и дендрохронологии с молодыми специалистами; развитие связей между научными и образовательными учреждениями в области биологии и лесного хозяйства.

Для участия в работе семинара зарегистрировались 16 человек, представляющих 8 научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Беларуси и России.