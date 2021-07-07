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ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОДЕЖНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ЛЕСНОЙ ФИТОЦЕНОЛОГИИ SYLVAN ПРОЙДЕТ 18-24 ИЮЛЯ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ
14:45 07.07.2021
18-24 июля 2021 года государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси» проводит Молодежную летнюю школу по лесной фитоценологии SYLVAN-2021 на территории Национального парка «Беловежская Пуща» на базе эколого-просветительского центра в д. Войтов Мост (Свислочский р-н Гродненская область).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, цель проведения летней школы – ознакомление студентов и магистрантов биологических и лесохозяйственных специальностей с различными методами исследования лесных экосистем, обмен опытом ведущих специалистов в области лесной фитоценологии и дендрохронологии с молодыми учеными, расширение связей между Национальной академией наук и ВУЗами Беларуси.
Программа летней школы предусматривает проведение участниками полевых и камеральных исследований под руководством специалистов, представление результатов исследований и доклады ведущих ученых по направлениям: структура и динамика древостоев; дендрохронология; общая лесная геоботаника; геоботаническое профилирование; структура и биоразнообразие мертвой древесины.
Результатом работы летней школы должны стать: повышение мотивации студентов и магистрантов на занятие научной деятельностью; обмен опытом ведущих учёных в области лесной фитоценологии и дендрохронологии с молодыми специалистами; развитие связей между научными и образовательными учреждениями в области биологии и лесного хозяйства.
Для участия в работе семинара зарегистрировались 16 человек, представляющих 8 научно-исследовательских учреждений, высших учебных заведений Беларуси и России.
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