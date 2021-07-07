ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «А1» ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ МИНУТ

14:22 07.07.2021 Компания «А1» внесла изменения в порядок предоставления пакетов минут. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, документ обновлен с целью унификации процессов расходования пакетов минут на тарифных планах А1, предоставляющих безлимит голосового трафика внутри сети. Изменения вступят в силу 19 июля 2021 года. С обновленными вариантами документов можно ознакомиться по ссылке.