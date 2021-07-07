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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «А1» ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТОВ МИНУТ
14:22 07.07.2021
Компания «А1» внесла изменения в порядок предоставления пакетов минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, документ обновлен с целью унификации процессов расходования пакетов минут на тарифных планах А1, предоставляющих безлимит голосового трафика внутри сети.
Изменения вступят в силу 19 июля 2021 года.
С обновленными вариантами документов можно ознакомиться по ссылке.
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