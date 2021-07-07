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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ВЫЯВЛЕНО 998 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ
14:09 07.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 июля 2021 года выросло до 423,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 423 тыс. 519 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 416 тыс. 412 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1049 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3214 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 998 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 286 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 905 тыс. 480 тестов.
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