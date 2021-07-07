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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ АКЦИЗОВ ПОСТУПИЛО 134,1 МЛН РУБЛЕЙ
13:44 07.07.2021
В бюджет Витебской области от акцизов за январь-май 2021 года поступило 134,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебскому региону, это составило 15,1% удельного веса в доходах бюджета области.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Республики Беларусь объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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