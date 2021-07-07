Евразийский банк развития (ЕАБР) улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2021 году на 1,4 процентного пункта до 1,3%. Об этом говорится в опубликованном актуализированном макроэкономическом прогнозе для региона операций ЕАБР на 2021 год и среднесрочную перспективу.

В то же время в Беларуси ожидается замедление экономики во втором полугодии вследствие введения ограничительных мер США, ЕС и Великобритании.

Что касается инфляции, то аналитики ЕАБР прогнозируют замедление инфляции в государствах — участниках банка с 6,6% г/г в среднем по региону в мае до 5,6% к концу 2021 года.

«Этому будет способствовать ослабление инфляционного давления со стороны спроса и восстановление производственных цепочек», - говорится в обзоре.

Так, на конец года ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси в размере 8,7%.