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ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОАО «ИЗОЛЯЦИЯ» 10 АВГУСТА СОСТОИТСЯ В БРЕСТЕ
12:45 07.07.2021
Конкурс по продаже находящихся в собственности Брестской области акций ОАО «Изоляция» (25,16% уставного фонда) состоится 10 августа 2021 года в Бресте (ул. Ленина, 11; каб. 524. Начало: 10.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, предприятие специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, изделий из битума и аналогичных материалов.
Начальная цена продажи акций составляет 398 777,20 белорусского рубля.
Подробную информацию об условиях и порядке проведения можно найти на сайте Госкомимущества и Брестского облисполкома.
Организационное сопровождение конкурса осуществляется комитетом «Брестоблимущество».
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