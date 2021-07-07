Конкурс по продаже находящихся в собственности Брестской области акций ОАО «Изоляция» (25,16% уставного фонда) состоится 10 августа 2021 года в Бресте (ул. Ленина, 11; каб. 524. Начало: 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, предприятие специализируется на производстве мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, изделий из битума и аналогичных материалов.

Начальная цена продажи акций составляет 398 777,20 белорусского рубля.

Подробную информацию об условиях и порядке проведения можно найти на сайте Госкомимущества и Брестского облисполкома.

Организационное сопровождение конкурса осуществляется комитетом «Брестоблимущество».