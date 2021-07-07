Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по заявлению СООО «ЛяймПроект» проводит расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «ДойлидФарб».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в рамках антимонопольного расследования МАРТ планирует изучить мнение потребителей. С этой целью граждане приглашаются принять участие в онлайн-опросе.

МАРТ обращает внимание, что отправка заполненной формы опроса не является электронным обращением (действие Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» не распространяется).