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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРИГЛАШАЕТ БЕЛОРУСОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ОПРОСЕ В РАМКАХ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ


11:58 07.07.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по заявлению СООО «ЛяймПроект» проводит расследование о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «ДойлидФарб».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в рамках антимонопольного расследования МАРТ планирует изучить мнение потребителей. С этой целью граждане приглашаются принять участие в онлайн-опросе.

МАРТ обращает внимание, что отправка заполненной формы опроса не является электронным обращением (действие Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» не распространяется).
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