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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫДАЛО БОЛЕЕ 964 ТЫСЯЧ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
11:45 07.07.2021
УП «Белтехосмотр» за 5 месяцев 2021 года выдало более 964 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, за январь-май текущего года выдано около 8 тысяч сертификатов ЕКМТ, более 18 тысяч международных сертификатов технического осмотра транспортных средств (МСТО) и 1283 свидетельства о допуске к перевозке опасных.
В ведении УП «Белтехосмотр» находится 21 диагностическая станция из 226 функционирующих в республике.
В 2021 году предприятие планирует реализовать ряд мероприятий, в том числе проведение гибкой тарифной политики и расширение спектра предоставляемых услуг. Намечено возведение базовых диагностических станций в Могилеве и Гомеле, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере проведения техосмотров, обеспечение электронной передачи данных АИС «Белтехосмотр» всем заинтересованным органам и ведомствам.
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