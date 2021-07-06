УП «Белтехосмотр» за 5 месяцев 2021 года выдало более 964 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, за январь-май текущего года выдано около 8 тысяч сертификатов ЕКМТ, более 18 тысяч международных сертификатов технического осмотра транспортных средств (МСТО) и 1283 свидетельства о допуске к перевозке опасных.

В ведении УП «Белтехосмотр» находится 21 диагностическая станция из 226 функционирующих в республике.

В 2021 году предприятие планирует реализовать ряд мероприятий, в том числе проведение гибкой тарифной политики и расширение спектра предоставляемых услуг. Намечено возведение базовых диагностических станций в Могилеве и Гомеле, подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере проведения техосмотров, обеспечение электронной передачи данных АИС «Белтехосмотр» всем заинтересованным органам и ведомствам.