ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ И.О. ДИРЕКТОРА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ-ЗА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА


11:11 07.07.2021

Прокуратура Петриковского района возбудила уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одного из сельхозпредприятий по факту служебного подлога.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с апреля по май 2021 года для создания видимости успешной работы руководитель предприятия подписал отчеты о движении скота на молочно-товарной ферме, которые содержали заведомо ложные сведения о непроизводительном выбытии КРС. Сокрытие фактов падежа скота повлекло за собой искажение данных государственной статистической отчетности.

Противоправные действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Петриковский районный отдел Следственного комитета.

К слову, ранее прокуратура района проводила в указанном сельхозпредприятии проверку содержания и кормления КРС и выявила многочисленные нарушения. Прокурор внес представление председателю Петриковского райисполкома, по результатам рассмотрения которого руководителя хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.07.2021
валюта курс
EUR 3.0035
USD 2.5340
RUB 3.4560
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0035 -0.007
USD 2.5340 -0.0018
RUB 3.4560 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0170 3.0200
USD 2.5500 2.5550
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 07.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 87.4000 87.7500
USD/RUB 74.0000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте