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ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ И.О. ДИРЕКТОРА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ-ЗА СЛУЖЕБНОГО ПОДЛОГА
11:11 07.07.2021
Прокуратура Петриковского района возбудила уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одного из сельхозпредприятий по факту служебного подлога.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, с апреля по май 2021 года для создания видимости успешной работы руководитель предприятия подписал отчеты о движении скота на молочно-товарной ферме, которые содержали заведомо ложные сведения о непроизводительном выбытии КРС. Сокрытие фактов падежа скота повлекло за собой искажение данных государственной статистической отчетности.
Противоправные действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст.427 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело для производства предварительного расследования направлено в Петриковский районный отдел Следственного комитета.
К слову, ранее прокуратура района проводила в указанном сельхозпредприятии проверку содержания и кормления КРС и выявила многочисленные нарушения. Прокурор внес представление председателю Петриковского райисполкома, по результатам рассмотрения которого руководителя хозяйства привлекли к дисциплинарной ответственности.
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