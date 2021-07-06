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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ДИНАМИКОЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗАПУСТИЛИ В БЕЛАРУСИ
10:55 07.07.2021
В Беларуси запустили специальный проект "Индекс 360".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве по налогам и сборам, проект позволят любому желающему возможность следить за динамикой развития экономики Беларуси в режиме, близком к реальному времени.
В настоящий момент на сайте проекта еженедельно публикуется один сводный индекс и один сводный показатель, но их количество будет постепенно увеличиваться в соответствии с запросами пользователей. Доступ к аналитической информации предоставляется на безвозмездной основе.
Сводный индекс активности розницы - новый инструмент мониторинга, позволяющий отслеживать активность и состояние розничного бизнеса в Беларуси. Индекс охватывает все сферы реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг и отражает динамику объема потребления белорусов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Базой для расчета индекса становятся ежедневно обновляемые данные, поступающие от подключенного по всей территории страны кассового оборудования. Положительные значения индекса свидетельствуют о том, что в текущем периоде выручка (количество покупок) выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В качестве второго показателя доступен сводный - соотношение наличной и безналичной форм оплаты в рознице, во всех сферах реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг.
Проект запущен республиканским унитарным предприятием "Информационно-издательский центр по налогам и сборам" по согласованию с МНС.
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