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ЭКОНОМИКА РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ ЗА ИЮНЬ СНИЗИЛИСЬ НА 4,6%


10:41 07.07.2021

Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2021 года, по предварительным данным, составили $7409,3 млн (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, за июнь 2021 года золотовалютные резервы снизились на $353,8 млн, или на 4,6%, после роста в мае на $485,2 млн (на 6,7%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам июня в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 млн. долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота», - пояснил регулятор.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в июне способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин и привлечения Министерством финансов средств в иностранной валюте.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6,0 млрд.
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