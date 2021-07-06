ОАО "Белорусский цементный завод" (БЦК) в мае получило почти Br1,7 млн чистой прибыли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, за 5 месяцев 2021 года объем производства продукции в фактических ценах составил Br115,9 млн, или 114,2% к аналогичному периоду 2020 года. Выпущено почти 710 тысяч тонн цемента (107,3%), производительность труда в действующих ценах на одного работника выросла на 15,6% по сравнению с январем-маем прошлого года, а выручка на одного среднесписочного работника – на 10,6%.

Прибыль от реализации продукции за 5 месяцев составила Br7 млн, причем половина этой суммы приходится на май. Рентабельность реализованной продукции – плюс 6,7%, а в мае – плюс 13,8%. Рентабельность продаж – плюс 5,6% (май – плюс 10,8%).