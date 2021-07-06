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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАРУСИ РАБОТАЮТ НАД МИНИМИЗАЦИЕЙ ЭФФЕКТА ОТ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ - ПРЕМЬЕР


09:40 07.07.2021

В правительстве Беларуси работают над минимизацией негативного эффекта западных санкций для экономики и предприятий страны. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 6 июля по итогам совещания на тему противодействия санкционным мерам в отношении Беларуси.

"В настоящее время мы работаем над тем, чтобы предприятия и отрасли Беларуси не понесли ущерба от санкций. Отсутствие эффекта от санкций - это пока наша главная контрсанкция", - сказал премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Одной из причин давления на Беларусь руководитель правительства считает успешное развитие экономики страны. "Вопреки всем алармистам, которые в очередной раз предрекали нам падение и разрушение, мы очень хорошо прирастаем по экспорту - выросли почти на треть за 5 месяцев, это $4 млрд дополнительно получили, платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет", - подчеркнул он.

По его словам, Лукашенко поддержал и стратегию, и тактику действий, предложенные правительством.

"У нас, с одной стороны, нет паники, с другой - нет и легкомысленного отношения. Мы понимаем серьезность момента. Ведь впервые на европейской территории против европейской страны применяются такие меры. Но у нас есть и запас прочности, и сила, и воля", - заявил премьер-министр.

На уточняющий вопрос журналистов, как далеко готова зайти Беларусь в принятии ответных мер и могут ли контрсанкции затронуть, в частности, транзитные перевозки, Роман Головченко сказал: "Что касается транзита и других маршрутов - эта опция имеется, но мы будем смотреть на поведение наших европейских партнеров и задействовать те меры, которые будут адекватными в настоящий момент и не принесут ущерба белорусской экономике".

"Мы в принципе не сторонники торговых войн. У нас есть ряд шагов политико-дипломатического характера, и достаточно жесткие шаги были предприняты по линии Министерства иностранных дел в течение прошедшей недели и в конце июня. У нас выработаны дополнительные шаги, которые мы будем применять в случае ужесточения давления на нашу страну", - подчеркнул премьер-министр.

СПРАВКА: По данным официальной статистики, за январь-май 2021 года импорт в Беларусь превысил экспорт на $1 млрд. По итогам 5 месяцев импортные поставки были покрыты экспортными лишь на 93,3%. Это значит, что на каждые $100 импорта в Беларусь приходилось немногим более $93 экспорта из республики.
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