ОАО «Гомсельмаш» совместно с дилером ООО «Аграрник» представило технику на юбилейной XX Курской Коренской ярмарке (РФ), которая прошла с 2 по 4 июля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, на ярмарке демонстрировались зерноуборочный комбайн GOMSELMASH GS3219 (ОАО «Гомсельмаш»), УЭС-2-280А с мульчирующей фрезой (АО «Брянсксельмаш») и самоходный опрыскиватель ОВС-4224 (ОАО «Лидагропроммаш»).

Представители курских компаний отметили, что если сравнивать белорусскую сельхозтехнику с зарубежными аналогами, то она не уступает, а иногда и превосходит по техническим характеристикам. При этом в разы ниже по цене импортной техники.

Всего на выставке сельскохозяйственной техники представили более 200 единиц различных сельхозмашин от отечественных и зарубежных производителей. Многое из того, что представлено уже работает на полях курских аграриев. Рядом с выставкой была организована демонстрация техники в работе.

В этом году география гостей и участников охватила 10 государств СНГ, Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, а также около 30 регионов России. В ярмарке приняли участие свыше 600 компаний.