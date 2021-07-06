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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЮНЫХ ЭКОНОМИСТОВ СТАРТУЕТ 20 ИЮЛЯ В БГУ
17:35 06.07.2021
Летняя школа юных экономистов стартует 20 июля в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет она в онлайн-формате с целью систематизации экономических знаний и повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников. К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11 классов.
Преподавателями для юных экономистов станут студенты экономического факультета БГУ. Для ребят проведут четыре занятия по семейному бюджету и его оптимизации, формированию личных сбережений и финансовой безопасности, видам банковских вкладов и кредитов. Также слушатели узнают о поиске идей для создания собственного бизнеса и маркетинговых исследованиях.
Кроме того, молодые преподаватели расскажут участникам школы об обучении на экономическом факультете, специальностях, поделятся опытом студенческой жизни.
Регистрация для обучения в школе открыта до 20 июля по ссылке.
Занятия пройдут по средам с 16.00 до 17.20. Обучение бесплатное.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ. Летняя школа юных экономистов впервые прошла в 2020 году. Пять слушателей данного набора стали студентами экономического факультета БГУ.
Расписание и программа доступны здесь.
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