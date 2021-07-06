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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 557 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


16:43 06.07.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 июля 2021 года выросло до 422,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 422 тыс. 521 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 415 тыс. 363 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 415 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3204 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 557 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 619 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 886 тыс. 194 теста.

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1 000 636 белорусов, из них более 667,4 тыс. - прошли полный курс вакцинации.
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