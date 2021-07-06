Лукашенко поручил правительству и Национальному банку "внимательно посмотреть" на западные компании, которые ведут свой бизнес в Беларуси. Поручение озвучено 6 июля на совещании о противодействии санкционным мерам.

"Правительству и Национальному банку необходимо внимательно посмотреть на западные компании, которые ведут свой бизнес в нашей стране. Те из них, кто ответственно относится, понимает нас - милости просим, будем с вами сотрудничать. Но если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.