За шесть месяцев 2021 года в Беларуси зарегистрировано 21745 субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 4713 юридических лиц и 17032 индивидуальных предпринимателя.

В Брестской области зарегистрировано 378 юридических лиц и 2272 индивидуальных предпринимателя; в Витебской области – 287 юрлиц и 1585 ИП; в Гомельской – 352 юрлица и 1906 ИП; в Гродненской – 296 юрлиц и 2126 ИП; в Минской – 787 юрлиц и 2917 ИП; в Могилевской – 285 юрлиц и 1626 ИП; в Минске – 2295 юрлиц и 4600 ИП.

Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 33 юридических лица.

При этом в отношении 18577 субъектов хозяйствования (4976 юридических лиц и 13601 индивидуального предпринимателя) начата процедура ликвидации (прекращения деятельности).