|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГПУ ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС «IT-ЛЕТО»
14:55 06.07.2021
Физико-математический факультет Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) имени Максима Танка приглашает посетить обучающий курс «IT-лето» в Республиканском Центре образовательной робототехники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия будут проходить два раза в неделю, с 20 июля по 20 августа 2021 года, по вторникам и четвергам с 12.00 в группах (до 15 человек) или индивидуально.
Участники летнего интенсива научатся конструировать и собирать собственных роботов из конструкторов Lego, попробуют создать собственную игру и окунутся в мир IT профессий.
В программе - 3d моделирование, робототехника LEGO WeDo/EV3, компьютерная графика, занимательное программирование на SCRATCH (по желанию на английском языке).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.07.2021
Курсы в банках
на 06.07.2021
Конвертация в банках
на 06.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте