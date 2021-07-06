Физико-математический факультет Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) имени Максима Танка приглашает посетить обучающий курс «IT-лето» в Республиканском Центре образовательной робототехники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, занятия будут проходить два раза в неделю, с 20 июля по 20 августа 2021 года, по вторникам и четвергам с 12.00 в группах (до 15 человек) или индивидуально.

Участники летнего интенсива научатся конструировать и собирать собственных роботов из конструкторов Lego, попробуют создать собственную игру и окунутся в мир IT профессий.

В программе - 3d моделирование, робототехника LEGO WeDo/EV3, компьютерная графика, занимательное программирование на SCRATCH (по желанию на английском языке).