Вопросы эффективности управления строительным комплексом и функционирования строительных организаций в Витебской области рассмотрены коллегией областного Комитета госконтроля.

Для участия в заседании были приглашены представители Витебского облисполкома, руководство комитета по архитектуре и строительству облисполкома и строительных организаций региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на заседании было отмечено, что в строительной отрасли Витебщины существует ряд проблем. Так, проведенными областным Комитетом госконтроля в текущем году проверками 4 строительных организаций выявлены нарушения при распоряжении госимуществом, проведении закупок, трудового законодательства и др. Установлены факты причинения вреда на сумму более 100 тыс. рублей и завышения стоимости выполненных строительно-монтажных работ на сумму 400 тыс. рублей.

Например, установлено, что при корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию моста через реку Западная Двина в Полоцке в сметную документацию были необоснованно включены ранее выполненные виды и объемы работ, а также работы, не подлежащие выполнению. В результате устранения в ходе проверки выявленных нарушений стоимость строительства была снижена на 175 тыс. рублей.

Также только после вмешательства Комитета госконтроля Витебской области в оборот вовлечены использованные при производстве работ конструкции временного моста, приобретенные за счет средств бюджета, что позволило уменьшить финансирование объекта и сэкономить 2,3 млн рублей. До этого заказчиком строительства соответствующие меры по вовлечению в оборот не принимались, а пригодные для повторного применения дорогостоящие металлоконструкции более полугода находились на временном хранении у подрядчика.

Особое внимание уделено рассмотрению возможных резервов повышения эффективности работы стройкомплекса области. Отмечено, что снижение затрат и повышение доходности строительных организаций может обеспечиваться за счет приобретения материалов и оборудования у производителей и исключения из цепочки поставок посредников, жесткого контроля за правильностью формирования цен на стройматериалы для финансируемых из бюджета объектов, исключения неэкономных решений на этапе проектирования объектов строительства.

Коллегией выработаны предложения, направленные на недопущение нарушений законодательства со стороны строительных организаций, повышение эффективности их работы и усиление роли комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома в организации результативной работы строительного комплекса.