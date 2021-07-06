За январь-май 2021 г. предприятия концерна «Беллегпром» экспортировали продукции на $176 млн, или 123,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, более 65% произведенной продукции экспортировано в 50 стран мира.

В 3,6 раза увеличились поставки товаров легпрома в Италию более чем в два раза – в США. Предприятия концерна нарастили экспорт в Российскую Федерацию (123,0%), Украину (119,3%), Литву (163%), Казахстан (108,8%), Эстонию (196,5%). Бельгию (128,6%), Кыргызстан (184,4%), Нидерланды (100,2%) – всего в 41 страну.

В натуральном выражении увеличение экспорта отмечается по тканям льняным на $6,1 млн, корсетным изделиям - на $4,9 млн, коврам - на $7,5 млн, чулочно-носочным изделиям - на $2,3 млн, обуви - на $1,3 млн.

Сальдо внешней торговли сложилось положительное в размере $81,5 млн.

За пять месяцев произведено продукции на сумму $271 млн, или 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. Среди лидеров – ковры и ковровые изделия (150,3%), трикотажные изделия (103,4%), корсетные изделия (145,1%), чулочно-носочные изделия (109,3%).

Выручка и прибыль от реализации выросла в 1,2 раза, чистая прибыль – в 4,2 раза, рентабельность продаж – на 0,7 процентных пункта и составила 9,9%.

Рост производительности труда превысил рост среднемесячной заработной платы на 11%.