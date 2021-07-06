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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛИНФОНД И БАНК БЕЛВЭБ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО И ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
13:58 06.07.2021
Белорусский инновационный фонд и ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках мероприятия StartUp Sprint-2021 подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор фонда Денис Коржицкий и председатель правления банка Василий Матюшевский.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, соглашение направлено на расширение и усиление поддержки инновационной и венчурной деятельности в Беларуси, создание благоприятных условий для развития инновационного и венчурного предпринимательства, а также развитие отрасли финансовых технологий.
Белорусский инновационный фонд (Белинфонд) образован 12 ноября 1998 года для усиления государственной поддержки инновационной деятельности и повышения эффективности использования научно-технического потенциала Беларуси. Белинфонд является некоммерческой организацией, находящейся в подчинении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
ОАО «Банк БелВЭБ» – инновационный банк, в котором сочетаются новейшие технологии оказания качественных финансовых услуг и банковских решений. Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк» зарегистрировано 12 декабря 1991 года Национальным банком Республики Беларусь
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